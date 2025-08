Collégiale Notre-Dame du Bellay Montreuil-Bellay

samedi 20 septembre 2025.

Collégiale Notre-Dame du Bellay

Rue des Douves Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Ancienne chapelle du château construite au XVe siècle, elle est devenue collégiale desservie par des chanoines sous le nom de collégiale Notre-Dame.

Venez approfondir vos connaissances sur l’orgue, instrument emblématique des églises. Visites libres avec de la documentation sur l’orgue (photos+éléments).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 septembre 2025 de 9h à 12h.

Présentation de l’orgue par des organistes de 10 à 12h.

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 18h.

Présentation de l’orgue par des organistes de 15h à 18h. .

Rue des Douves Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr

English :

Formerly a castle chapel built in the 15th century, it became a collegiate church served by canons under the name of Collegiale Notre-Dame.

German :

Jahrhundert errichtete ehemalige Schlosskapelle, die unter dem Namen Stiftskirche Notre-Dame von Kanonikern betreut wurde.

Italiano :

Ex cappella del castello, costruita nel XV secolo, divenne una chiesa collegiata servita da canonici con il nome di Collegiata di Notre-Dame.

Espanol :

Antigua capilla del castillo, construida en el siglo XV, se convirtió en colegiata servida por canónigos bajo el nombre de Colegiata de Notre-Dame.

