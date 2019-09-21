Collégiale Saint-Etienne Église collégiale Saint-Etienne Hombourg-Haut

Collégiale Saint-Etienne Église collégiale Saint-Etienne Hombourg-Haut samedi 21 septembre 2019.

Collégiale Saint-Etienne 21 et 22 septembre 2019 Église collégiale Saint-Etienne Moselle

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-09-21T09:00:00 – 2019-09-21T19:00:00

Fin : 2019-09-22T09:00:00 – 2019-09-22T19:00:00

Église collégiale Saint-Etienne 23 Rue de Bellevue, 57470 Hombourg-Haut, France Hombourg-Haut 57470 Cité la Chapelle Moselle Grand Est Église construite par les chanoines, de 1290 à 1390. Le chapitre, installé en 1254 par Jacques de Lorraine, est supprimé en 1743 et remplacé par des Franciscains-Récollets d’origine allemande, sur autorisation de Stanislas, roi de Pologne.

Découvrez un édifice incontournable de Hombourg

OT CCFM