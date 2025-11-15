Collegium Orpheus Rue Notre Dame Guingamp

Collegium Orpheus Rue Notre Dame Guingamp samedi 15 novembre 2025.

Collegium Orpheus

Rue Notre Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Musiques sacrées de Vivaldi et Cassanéa de Mondonville. .

Rue Notre Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

