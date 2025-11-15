Collegium Orpheus Rue Notre Dame Guingamp
Collegium Orpheus
Rue Notre Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Musiques sacrées de Vivaldi et Cassanéa de Mondonville. .
Rue Notre Dame Basilique Notre-Dame de Bon-Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
