Collexpo 2026

Salle polyvalente et parking Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Exposition de collections en salle le samedi après midi et le dimanche toute la journée, et Vide grenier ainsi qu’une exposition de voitures anciennes en extérieur le dimanche..

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Salle polyvalente et parking Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 09 33 73 pascal.echardour@orange.fr

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English :

Collector’s exhibition indoors on Saturday afternoon and all day Sunday, and a garage sale and classic car show outdoors on Sunday…

L’événement Collexpo 2026 Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge