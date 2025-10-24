Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen

Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen vendredi 24 octobre 2025.

Colloque Art et environnement une alliance par nature

5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 09:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

Date(s) :

2025-10-24

À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’association Art & Culture du diocèse de Rouen (festival Courant d’Art), un colloque réunira chercheurs et artistes pour explorer les liens entre création et nature, entre héritage culturel et enjeux écologiques à l’ICP campus de Rouen et au Conseil Régional à Rouen. .

5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 71 20 52 culture@rouen.catholique.fr

English : Colloque Art et environnement une alliance par nature

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Rouen tourisme