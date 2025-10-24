Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen
Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen vendredi 24 octobre 2025.
Colloque Art et environnement une alliance par nature
5 Rue Robert Schuman Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 09:00:00
fin : 2025-10-24 17:30:00
Date(s) :
2025-10-24
À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’association Art & Culture du diocèse de Rouen (festival Courant d’Art), un colloque réunira chercheurs et artistes pour explorer les liens entre création et nature, entre héritage culturel et enjeux écologiques à l’ICP campus de Rouen et au Conseil Régional à Rouen. .
5 Rue Robert Schuman Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 71 20 52 culture@rouen.catholique.fr
English : Colloque Art et environnement une alliance par nature
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Colloque Art et environnement une alliance par nature Rouen a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Rouen tourisme