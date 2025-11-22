Prisée par les touristes, l’Asie fascine, mais derrière les cartes postales se joue une autre réalité : un continent en première ligne face aux changements climatiques et à la surexploitation de ses ressources. Pour cette deuxième édition, à l’occasion de l’anniversaire des accords de Paris, donnons voix à cette Asie des résistances écologiques, qui défend notre planète et rappelle que protéger l’environnement, c’est aussi défendre la justice, la dignité et les droits humains.

AU PROGRAMME :

14H00 | OUVERTURE

14H15 – 15H45 | TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT :

UNE NOUVELLE FORME DE COLONIALISME VERT ?

(PEINTURE LIVE : Artiste Chuu Wai)

15H45 – 16H00 | PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE D’AMNESTY

INTERNATIONAL

JUSTICE CLIMATIQUE SUR LES IMPACTS INJUSTES DE LA CRISE CLIMATIQUE SUR LES

DROITS HUMAINS

16H10 – 17H40 | QUAND DÉFENDRE VOTRE BIEN COMMUN FAIT DE

VOUS UNE CIBLE:

LES DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT EN ASIE

(PEINTURE LIVE : Artiste Kyar Pauk)

17H50-19H20 | LA SITUATION DES RÉFUGIÉS CLIMATIQUES EN ASIE

DANS UN CONTEXTE DE RÉPRESSION ET D’URGENCE CLIMATIQUE

(PEINTURE LIVE : Artiste Thoe Htein)

20H30-22H00 | SPECTACLE – CEREMONIE SPECIALE VIETNAM

Attention: certains sujets des tables rondes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Retrouvez le programme détaillé avec les différents thèmes, intervenants et artistes sur le lien de l’inscription. Réservation possible jusqu’au 20 novembre 2025 dans la limite des places disponibles.

La seconde édition de l’évènement « Asie sous influence – Asie en résistance » se tiendra le 22 novembre 2025 à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, avec un nouvel axe : les changements climatiques et la surexploitation de ses ressources.

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit

Veuillez vous munir de votre billet Weezevent au format numérique ou imprimé. Aucun accès ne sera possible sans réservation. Inscription possible jusqu’au 20 novembre 2025 dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

https://my.weezevent.com/journee-asie-2025-1