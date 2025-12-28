Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ?, Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget
Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ?, Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget jeudi 5 février 2026.
Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ? Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Jeudi 5 février 2026, 08h30 sur inscription
Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ? Par ENAC Alumni
La 3AF, le CMI ATE de l’Université de Nanterre, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget ainsi que l’Académie de l’Air et de l’Espace vous convient à la troisième édition du colloque CEFT (Compétence, Expertise, Formation et Transmission) au MAE du Bourget, le jeudi 5 février 2026 sur le thème :
L’Expertise : comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ?
Programme : [https://www.ponts.org/global/gene/link.php?doc_id=5245&fg=1](https://www.ponts.org/global/gene/link.php?doc_id=5245&fg=1)
L’inscription (60 €) se fait sur le site de la 3AF : [https://www.3af.fr/fr/agenda/colloque-ceft-2026-2402](https://www.3af.fr/fr/agenda/colloque-ceft-2026-2402)
ENAC ALUMNI
ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.
Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.
ENAC Alumni c’est :
Une école
+ de 500 diplômés par an
La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations
Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents
Des entreprises partenaires
Des événements toute l’année
la FORCE d’un réseau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T08:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00
1
https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/colloque-ceft-comment-l-expert-peut-s-enrichir-de-l-ia-1171
Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis