Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ? Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Jeudi 5 février 2026, 08h30 sur inscription

Colloque CEFT : Comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ? Par ENAC Alumni

La 3AF, le CMI ATE de l’Université de Nanterre, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget ainsi que l’Académie de l’Air et de l’Espace vous convient à la troisième édition du colloque CEFT (Compétence, Expertise, Formation et Transmission) au MAE du Bourget, le jeudi 5 février 2026 sur le thème :

L’Expertise : comment l’expert peut s’enrichir de l’IA ?

Programme : [https://www.ponts.org/global/gene/link.php?doc_id=5245&fg=1](https://www.ponts.org/global/gene/link.php?doc_id=5245&fg=1)

L’inscription (60 €) se fait sur le site de la 3AF : [https://www.3af.fr/fr/agenda/colloque-ceft-2026-2402](https://www.3af.fr/fr/agenda/colloque-ceft-2026-2402)

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/colloque-ceft-comment-l-expert-peut-s-enrichir-de-l-ia-1171

Musée de l’Air et de l’Espace Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

