Colloque changer le monde ? autour de l’exposition Don Quichotte Mucem Marseille 2e Arrondissement

Colloque changer le monde ? autour de l’exposition Don Quichotte

Mercredi 28 janvier 2026 de 9h30 à 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette rencontre culturelle et scientifique convie des personnalités du monde littéraire, de l’art, du cinéma et des sciences sociales, autour de la triste figure , aussi drôle qu’émouvante, de Don Quichotte.

On cheminera ensemble dans le parcours de l’exposition, en suivant quelques-unes des pistes que celle-ci emprunte, avant une grande soirée littéraire où l’on rêvera debout en compagnie de l’écrivaine Lydie Salvayre et avec tous les participants de la journée



De 10h à 10h45 Conférence d’ouverture —Pourquoi lire Don Quichotte aujourd’hui ?

William Marx questionne notre époque avec le regard du héros visionnaire et malicieux qu’est don Quichotte.



William Marx est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées. Il remet en question la notion de littérature au profit de celle de bibliothèque mondiale où siège en bonne place Don Quichotte. Il est l’auteur du feuilleton radiophonique Un été avec don Quichotte sur France Inter (publié en 2024 aux éditions Radio France/Editions des équateurs).



De 11h à 12h30 — S’égarer dans l’histoire

Le roman né sous la plume de Cervantès en 1605, et la vie même de son auteur, condensent une histoire culturelle à la croisée de l’Europe et de la Méditerranée.

Cervantès sans sa fraise ? par José Manuel Lucía Megías

José Manuel Lucía Megías est professeur de littérature et de philologie à l’université Complutense de Madrid, spécialiste de Cervantès auquel il a consacré de nombreux ouvrages et expositions. En 2025, il est conseiller scientifique de l’exposition Don Quichotte au Mucem et du film Cervantès avant don Quichotte de Alejandro Amenábar, et il publie Cervantes íntimo (Barcelone, Plaza y janes).

Rire face à la violence de l’Histoire, par Brian Sandberg

Brian Sandberg est historien à l’université de l’Illinois, spécialiste des guerres de religions européennes. Il mène actuellement un projet de recherche à l’Institut Méditerranéen de recherches avancées (IMERA) sur les croisades, les violences religieuses et l’impérialisme dans la Méditerranée moderne

Tarzan, Don Quichotte et nous.

projection du court métrage d’Hassen Ferhani suivi d’un entretien avec le réalisateur

Hassen Ferhani est auteur de longs métrages (notamment Dans ma tête un rond-point en 2015 et 143 rue du Désert en 2019). En 2013, il réalise le court métrage Tarzan, Don Quichotte et nous (Une chambre à soi), une balade cinéphile, émouvante et déjantée dans le quartier Cervantès à Alger, qui est présentée dans l’exposition







De 14h30 à 15h45 — Être un âne ou devenir chèvre ?

Don Quichotte est drôle, c’est-à-dire qu’il est à la fois hilarant et bizarre. Le rire que suscitent les illusions extravagantes du chevalier est complexe, attachant et décapant rions de lui, rions avec lui, rions de nous !

Le talent d’être bête dans Don Quichotte , par Jean- Raymond Fanlo

Jean-Raymond Fanlo est professeur émérite de littérature de la Renaissance à l’université d’Aix-Marseille, philologue et traducteur. Il a traduit Don Quichotte au Livre de poche classique (prix Laure Bataillon en 2015) et il est conseiller scientifique de l’exposition.

L’idiotie en art, conversation avec Pilar Albarracin et Morgan Labar, sous l’œil complice de Francisco Goya.

L’artiste espagnole Pilar Albarracin présente dans l’exposition son œuvre Asneria, une satire de la fausse érudition inspirée des Caprices de Goya. Morgan Labar est historien et critique d’art, spécialiste de l’histoire de la bêtise (assumée) dans l’art contemporain. Il dirige aujourd’hui l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon

Battre la campagne avec Abraham Poincheval

Abraham Poincheval est un artiste pluridisciplinaire, qui s’enferme dans des sculptures pour mener des expériences nomades. En 2018, il sillonne la Bretagne dans une armure pour sa performance filmée Le Chevalier errant l’homme sans ici (réalisation Mathieu Verdeil- A7 production). L’armure et le film sont présentés dans l’exposition







De 16h00 à 18h00 — L’auteur, entre réalité et fiction

La journée mondiale du droit d’auteur a été fixée au 23 avril, en hommage à Cervantès. Nul pourtant n’a plus été traduit, plagié, détourné, réinventé. On revient sur les questions concrètes et parfois inattendues que l’autorité de l’auteur nous pose, de l’ingéniosité de notre hidalgo à l’Intelligence Artificielle du XXIe siècle.

C’est qui le premier ? L’invention à la Renaissance, par Samir Boumedienne

Samir Boumedienne est historien des sciences et des arts à l’IHRIM (CNRS/Ecole normale supérieure), il s’intéresse en particulier à la notion de découverte à la Renaissance, d’un point de vue intellectuel autant que politique

Le droit d’auteur du XVIIe siècle à nos jours, conversation avec Roger Chartier et Marie Anne Ferry-Fall

Roger Chartier est professeur à l’EHESS et titulaire de la chaire Ecrits et cultures au Collège de France, où il a notamment donné plusieurs cours sur l’œuvre de Cervantès. Il travaille sur l’histoire du livre et de la lecture. Il a publié notamment Cardenio, entre Cervantes et Shakespeare (Gallimard, 2011). Juriste de formation, Marie Anne Ferry-Fall est directrice générale et gérante de l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques).

De l’art dit brut aux best-sellers, conversation avec Baptiste Brun et Gisèle Sapiro

Baptiste Brun est professeur d’anthropologie de l’art contemporain à l’université de Rennes II, à l’intersection du primitivisme artistique, de la psychiatrie et des études postcoloniales ; il a été commissaire avec Isabelle Marquette de l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe en 2019 au Mucem. Gisèle Sapiro est professeure à l’EHESS, spécialiste de la sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction. Son dernier ouvrage, Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? (Seuil, 2024) analyse la fabrique de la notoriété internationale aujourd’hui.







De 18h00 à 19h — Rencontre avec les auteurs dans le Forum

Rencontre conviviale et signatures avec les auteurs et artistes intervenants de la journée, avec les auteurs du catalogue Don Quichotte et avec Lydie Salvayre.



En partenariat avec l’EHESS, l’IMERA et L’Université d’Aix-Marseille .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

This cultural and scientific event brings together personalities from the worlds of literature, art, cinema and the social sciences to discuss the funny and moving sad figure of Don Quixote.

