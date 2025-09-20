Colloque Charles du Puy Montbrun Salle des Fêtes Montbrun-les-Bains

Colloque Charles du Puy Montbrun 20 et 21 septembre Salle des Fêtes Drôme

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer sa présence par mail à exilshuguenots@gmail.com

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le samedi 20 : Colloque Historique Internationnal avec 15 historiens et intervenants, de 9h à 18 h :

« 450 ans de la mort d’un huguenot de guerre »

suivi d’un spectacle « L’affaire Charles du Puy Montbrun : la révision du procés », conte historique et poétique de Roland Cantin mis en musique par le quatuor Girard.

Le dimanche 21 : Marche sur les pas des Huguenots et des Vaudois entre Sault et Montbrun les Bains

Salle des Fêtes 75, L Autin 26570 Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies Provençales