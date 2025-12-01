Colloque « Chercheurs citoyens : la preuve par l’engagement » Institut Pasteur Paris
Colloque « Chercheurs citoyens : la preuve par l’engagement » Institut Pasteur Paris mercredi 10 décembre 2025.
L’Institut Pasteur vous invite à participer à un colloque international exceptionnel, organisé à l’occasion du 60e anniversaire de l’attribution des prix Nobel à François Jacob (1920-2013), Jacques Monod (1910-1976) et André Lwoff (1902-1994).
Ce colloque sera non seulement une célébration de l’Histoire, mais également un manifeste de l’engagement continu des chercheuses et chercheurs pour le bien commun, à travers un riche programme associant scientifiques renommés en sciences du vivant et experts en sciences humaines et sociales.
Ce colloque est ouvert à tous et gratuit. L’inscription est obligatoire.
Le 10 décembre 2025, l’Institut Pasteur accueillera un colloque exceptionnel, labellisé Mission Libération, à l’occasion du 60ᵉ anniversaire du prix Nobel de François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff.
Ce colloque mettra en lumière une dimension essentielle de la recherche scientifique : son ancrage citoyen et sa responsabilité envers la société.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 09h30 à 17h15
gratuit
Public adultes.
Institut Pasteur 205 rue de Vaugirard 75015 Paris
https://www.eventbrite.com/e/billets-colloque-international-chercheurs-citoyens-la-preuve-par-lengagement-1663762722089?aff=oddtdtcreator margot.provot@pasteur.fr