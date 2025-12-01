L’Institut Pasteur vous invite à participer à un colloque international exceptionnel, organisé à l’occasion du 60e anniversaire de l’attribution des prix Nobel à François Jacob (1920-2013), Jacques Monod (1910-1976) et André Lwoff (1902-1994).

Ce colloque sera non seulement une célébration de l’Histoire, mais également un manifeste de l’engagement continu des chercheuses et chercheurs pour le bien commun, à travers un riche programme associant scientifiques renommés en sciences du vivant et experts en sciences humaines et sociales.

Ce colloque est ouvert à tous et gratuit. L’inscription est obligatoire.

Le 10 décembre 2025, l’Institut Pasteur accueillera un colloque exceptionnel, labellisé Mission Libération, à l’occasion du 60ᵉ anniversaire du prix Nobel de François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff.

Ce colloque mettra en lumière une dimension essentielle de la recherche scientifique : son ancrage citoyen et sa responsabilité envers la société.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 09h30 à 17h15

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T10:30:00+01:00

fin : 2025-12-10T18:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T09:30:00+02:00_2025-12-10T17:15:00+02:00

Institut Pasteur 205 rue de Vaugirard 75015 Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-colloque-international-chercheurs-citoyens-la-preuve-par-lengagement-1663762722089?aff=oddtdtcreator margot.provot@pasteur.fr