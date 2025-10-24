Colloque de Nice sur la prise en charge des victimes du terrorisme Faculté de Droit et de Science Politique de Nice Nice

Alpes-Maritimes

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-25

2025-10-24

EEEI réunira, grâce à un consortium de sociétés coorganisatrices franco-belges dont le CNCEJ, un panel d’experts, médecins, avocats, magistrats, mais aussi policiers et gendarmes de plusieurs EM.

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Colloque de Nice sur la prise en charge des victimes du terrorisme

Thanks to a consortium of Franco-Belgian co-organising companies, including the CNCEJ, EEEI will bring together a panel of experts, doctors, lawyers, magistrates, as well as police officers and gendarmes from several MS.

German : Colloque de Nice sur la prise en charge des victimes du terrorisme

EEEI wird dank eines Konsortiums von französisch-belgischen Mitveranstaltern, darunter das CNCEJ, ein Expertengremium aus Ärzten, Anwälten, Richtern, aber auch Polizisten und Gendarmen aus mehreren MS zusammenbringen.

Italiano : Colloque de Nice sur la prise en charge des victimes du terrorisme

Grazie a un consorzio di società co-organizzatrici franco-belghe, tra cui il CNCEJ, l’EEEI riunirà un gruppo di esperti, medici, avvocati, magistrati, nonché agenti di polizia e gendarmi provenienti da diversi Stati membri.

Espanol : Colloque de Nice sur la prise en charge des victimes du terrorisme

Gracias a un consorcio de empresas franco-belgas coorganizadoras, entre ellas la CNCEJ, el EEEI reunirá a un panel de expertos, médicos, abogados, magistrados, así como policías y gendarmes de varios EM.

