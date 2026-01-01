Colloque découvrez l’auteur algérien Kateb Yacine Villers-Cotterêts

Colloque découvrez l’auteur algérien Kateb Yacine

24 janvier 2026

11h à 18h

2026-01-24

Artistes, penseurs et chercheurs échangent sur l’œuvre de ce grand écrivain, figure fondatrice de la littérature algérienne moderne.

Artistes, penseurs et chercheurs réfléchissent à partir de l’œuvre du grand écrivain Kateb Yacine, poète, romancier et essayiste algérien. Voix indomptable de l’Algérie, il fait de son œuvre un espace de résistance, questionnant l’identité, la langue et l’histoire coloniale et postcoloniale de son pays. En déclarant ?le Français est notre butin de guerre? , il fait de cette langue son arme de révolte et de remise en cause d’un système, redonnant à chacun la propriété d’une langue universelle.

Figure fondatrice de la littérature algérienne moderne, Kateb Yacine est profondément marquée par la guerre, l’exil, les luttes pour la liberté et l’émancipation des peuples. Ce colloque se propose de revisiter ses textes et ses engagements dans une perspective contemporaine, en soulignant la richesse et la complexité de son héritage.

Samedi 24 janvier 2026

11h 18h

Retrouvez le programme du colloque sur le site internet de la Cité !

English :

Artists, thinkers and researchers discuss the work of this great writer, a founding figure of modern Algerian literature.

