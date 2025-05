Colloque des enfants – Bruère-Allichamps, 6 juin 2025 18:00, Bruère-Allichamps.

Et si les enfants nous partageaient leur vision du monde ?

Quelles visions les enfants ont-ils du monde et de son actualité ? Quelles propositions différentes nous offriraient-ils si on leur demandait ?

La Convention internationale des droits de l’enfant précise que tout enfant a droit à la liberté d’information,d’expression et de participation . Pourtant, leur parole est peu écoutée et rarement considérée comme importante dans notre société. Et si on prenait au sérieux le droit des enfants à prendre la parole? Et si on prenait le temps de les écouter ?

Depuis janvier 2025, les élèves de CM1-CM2 de l’Ecole Les Tailleries à Trouy ont été accompagnés pour préparer une intervention sur un sujet d’actualité de leur choix et créer la scénographie d’un colloque (pas) comme les autres, où ils ont décidé de tout. .

English :

What if children shared their vision of the world with us?

German :

Was wäre, wenn Kinder uns ihre Sicht der Welt mitteilen würden?

Italiano :

E se i bambini condividessero con noi la loro visione del mondo?

Espanol :

¿Y si los niños compartieran con nosotros su visión del mundo?

