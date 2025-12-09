Colloque « Ecrire l’histoire de la protection des littoraux français » Corderie Royale Rochefort 9 – 11 décembre entrée libre

« Ecrire l’histoire de la protection des littoraux français »

L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (iGEDD) a souhaité organiser un colloque commémoratif (40 ans des débats sur la Loi littoral ; 50 ans du Conservatoire du littoral ; 200 ans de l’action publique du sauvetage en mer ; Année de la Mer) en collaboration avec le GiS HSM.

Les dimensions des paysages, de l’environnement, du patrimoine et des ressources seront abordées. L’histoire de la protection des littoraux sera évoquée avec pour boussole l’histoire de l’action publique, quelle qu’en soit l’époque et quelle qu’en soit la finalité (civile/militaire ; production/conservation ; etc.).

Organisé par le Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable et le GIS Humanités et Sciences de la Mer, en partenariat avec le Centre International de la Mer-La Corderie Royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T18:30:00.000+01:00

1



Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime