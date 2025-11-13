Colloque efficacité énergétique dans l’industrie nouvelles réglementations et directive européenne Espace Jacques Louis Lions Grasse

Colloque efficacité énergétique dans l’industrie nouvelles réglementations et directive européenne Espace Jacques Louis Lions Grasse jeudi 13 novembre 2025.

Colloque efficacité énergétique dans l’industrie nouvelles réglementations et directive européenne Jeudi 13 novembre, 09h30 Espace Jacques Louis Lions Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T13:00:00+01:00

L’ATEE SUD PACA, en partenariat avec les Territoires d’industrie des Communautés d’agglomération du Pays de Grasse, de Cannes Pays de Lérins et de la CASA, ainsi que de la CCI Nice Côte d’Azur, organise un colloque Efficacité Energétique dans l’industrie : nouvelles réglementations et directive européenne, le jeudi 13 novembre 2025.

Et si vous transformiez ces nouvelles réglementations en opportunité ? Venez écouter des entreprises qui ont sauté le pas et partagent leur expérience.

Nouvel arrêté du 10 juillet 2025 : les modalités de réalisation de l’audit énergétique en entreprise sont précisées.

L’audit énergétique devient un levier stratégique pour les entreprises industrielles et désormais, le cadre est clair :

Entrée en vigueur le 14 juillet 2025

Norme obligatoire : NF EN 16247

Auditeurs externes : certification exigée

Auditeurs internes : compétences encadrées (expérience, formation)

Ce texte s’inscrit dans un mouvement plus large :

• Transposition de la nouvelle directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique : Loi DDADUE du 30 avril 2025

• Nouvelles obligations fonction de la consommation annuelle moyenne d’énergie finale :

o Audit énergétique réglementaire (≥ 2,75 GWh/an)

o SME ISO 50001 obligatoire (≥ 23,6 GWh/an)

Consulter l’arrêté :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9zISAJoUW7vqqFowMZPozBiEKwCdQmei-FiuktfW7Gg=

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre des mesures prévues par la directive (UE) 2023/1791.

Programme

• 9h00 : Accueil café

• 9h30 : Introduction et mot d’accueil – Eric LAGRANGE, Président ATEE PACA, Audric Lagriffoul, ATEE PACA & représentants des collectivités locales

• 9h45 : Contexte réglementaire – Noémie Pennequin, chargée de projet « maîtrise de l’énergie et décarbonation », DREAL PACA

• 10h00 : Passage d’une qualification à une certification des bureaux d’études – Jean-Marc PIATEK, chef du Département Maîtrise de l’Energie ATEE

• 10h20 : table ronde 1 renforcement des compétences des entreprises : dispositif PROREFEI du Programme Pacte Industrie, communauté des référents énergie – Jean-Marc PIATEK

• 11h00 : Table ronde 2 : Définir et atteindre ses objectifs de décarbonation avec le bon outil : diagnostic carbone simplifié (LISE), Visites Énergie en entreprise (accompagnement de la CCI Nice Côte d’Azur) – Robin SYLVESTRE, Responsable Industrie & Energie, CCI Nice Côte d’Azur, audit énergétique et étude d’opportunité mix énergétique bas carbone (PACTE INDUSTRIE) – ADEME

• 11h45: Table ronde 3 : Systèmes de management de l’énergie : transformer l’essai – Nathalie BONNIN, Ingénieure Développement, Groupe AFNOR avec le témoignage de : . Reconduction du programme PRO-SMEN – Jean-Marc PIATEK, chef de département Management de l’Energie, ATEE

• 12h30 : Conclusion – Eric LAGRANGE Président ATEE PACA, Audric Lagriffoul, ATEE PACA

Espace Jacques Louis Lions 4 traverse dupont 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTIKncLILB6r7yBswg5X4O-MFEG68-9wHjiNRLDT_r2Hz_Mw/viewform »}] [{« link »: « https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9zISAJoUW7vqqFowMZPozBiEKwCdQmei-FiuktfW7Gg= »}]

Colloque efficacité énergétique dans l’industrie nouvelles réglementations et directive européenne le 13 Novembre à 9h30 Conférence colloque