Colloque Erdre vivante Manufacture des Tabacs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Inscription recommandée Tout public

Découvrez à la Manufacture des Tabacs les grands mécanismes des rivières et des bassins versants, explorez des expériences concrètes de restauration et de préservation des milieux aquatiques et humides, et participez à un temps fort de réflexion collective.Dans le cadre de la Semaine Erdre vivanteProgramme et inscription

Manufacture des Tabacs Nantes 44000

https://urlr.me/XNqv2C