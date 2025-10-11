Colloque Haute-Loire 1939-1945 Espace Jacques Barrot Le Puy-en-Velay

Colloque Haute-Loire 1939-1945

Espace Jacques Barrot 1 Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Haute-Loire 1939-1945 , colloque organisé pour le 80ème anniversaire de la fin des hostilités. 60ème anniversaire de la revue Cahiers de la Haute-Loire. Entrée libre.

Espace Jacques Barrot 1 Place Monseigneur de Galard Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 81 19 chlcontact@cahiersdelahauteloire.fr

English :

Haute-Loire 1939-1945 , symposium organized for the 80th anniversary of the end of hostilities. 60th anniversary of the magazine Cahiers de la Haute-Loire. Free admission.

German :

Haute-Loire 1939-1945 , Kolloquium zum 80. Jahrestag des Endes der Feindseligkeiten. 60. Jahrestag der Zeitschrift Cahiers de la Haute-Loire. Freier Eintritt.

Italiano :

Haute-Loire 1939-1945 , simposio organizzato per l’80° anniversario della fine delle ostilità. 60° anniversario della rivista Cahiers de la Haute-Loire. Ingresso libero.

Espanol :

Haute-Loire 1939-1945 , coloquio organizado con motivo del 80º aniversario del final de las hostilidades. 60 aniversario de la revista Cahiers de la Haute-Loire. Entrada gratuita.

