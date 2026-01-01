Colloque Histoire et Mémoires Salon de L’Hôtel de Ville Vichy

Colloque Histoire et Mémoires

Salon de L’Hôtel de Ville Place de L’Hôtel de Ville Vichy Allier

Début : 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-01-30 17:00:00

2026-01-30

Colloque présidé par l’historien Alexandre Doulut interventions de Laurent Joly, témoignages de Ginette Kolinka et Georges Mayer (Convoi 77), focus sur les Archives municipales et le podcast Bruits Blancs . Rencontre-dédicace.

Conference chaired by historian Alexandre Doulut: speeches by Laurent Joly, testimonials by Ginette Kolinka and Georges Mayer (Convoi 77), focus on the Archives municipales and the Bruits Blancs podcast. Book signing.

