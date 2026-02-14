Colloque IFSBM (Institut de Formation Supérieure Biomédicale) : Santé environnementale, Faculté de Médecine Paris-Saclay, Le Kremlin-Bicêtre

Colloque IFSBM (Institut de Formation Supérieure Biomédicale) : Santé environnementale Lundi 16 mars, 09h00 Faculté de Médecine Paris-Saclay Val-de-Marne

Programme :

9h – 10h : Introduction

9h – 9h30 : Accueil des participants

9h30 – 9h45 : Introduction au colloque par le Professeur Humbert et le Professeur Lassau

9h45 – 10h : Introduction au thème de la santé environnementale par Baptiste VERNEUIL (Research Engineer – Health Energy Climate, Shift Project)

10h-11h30 : L’impact de l’Homme sur l’environnement

10h – 10h15 : Décarbonation des hôpitaux et des infrastructures par le Docteur Camille BOURILLON (Radiologue, Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, Shift Project)

10h15 – 10h30 : Pollution et contaminants chimiques par Hélène GROSBOIS (Présidente et journaliste de Chemical Interests)

10h30 – 10h45 : Nutrition durable par Stéphane GIGANDET (Co-fondateur de l’association Open Food Facts)

10h45 – 11h30 : Table ronde, interactions avec le public

11h30 – 13h30 : Pause déjeuner, networking

13h30 – 15h : L’impact de l’environnement sur l’Homme

13h30 – 13h45 : Anxiété liée au changement climatique par le Docteur Zoé LACKNER (Docteure en psychologie sociale, université de Savoie-Mont Blanc, laboratoire LIP/ PC2S)

13h45- 14h00 : L’influence des changements environnementaux sur les troubles psychiatriques par le Professeur Pierre-Alexis GEOFFROY (PU-PH de Psychiatrie, Université Paris Cité, Hôpitaux Bichat-Beaujon (AP-HP), Responsable du centre ChronoS)

14h00 – 14h15 : Maladies environnementales émergentes par le Docteur Haykanush OHANYAN (MSCA Postdoctoral Research Fellow – The HEAT-UP project, INSERM)

14h15 – 14h30 : Effet des modifications de la biodiversité sur l’Homme par le Professeur Philippe GRANDCOLAS (Professeur, Directeur de recherche au CNRS, Directeur Adjoint Scientifique national de CNRS Ecologie et Environnement)

14h30 – 15h00 : Table ronde, interactions avec le public

15h-15h30 : Pause

15h30-16h45 : Les acteurs pour mettre en œuvre OneHealth

15h30 -15h45 : Gouvernance et politiques publiques par Claire TRAON (Directrice de mission Transition écologique et santé environnementale chez CNAM)

15h45 – 16h00 : Responsabilité des industriels par Anne-Laure GAVORY (Responsable RSE au SNITEM (le syndicat de référence des entreprises du dispositif médical en France))

16h00 – 16h15 : Responsabilité du corps médical par le Docteur Romain MANET (Neurochirurgien, Hospices Civils de Lyon (CHU de Lyon))

16h15 – 16h45 : Table ronde, interactions avec le public

16h45-17h : Conclusion par le Docteur Samy Ammari

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France

