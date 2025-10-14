­ Colloque international autour de Jean de Tolède, abbé de l’Épau Route de Changé Yvré-l’Évêque

Colloque international « Carrières monastiques et méritocratie scientifique dans l’église séculière du XIIIe siècle autour de Jean de Tolède, abbé de l’Épau puis cardinal »

Mardi 14 octobre | 14h00-18h00

Mercredi 15 octobre | 9h00-17h00

Connaissez-vous le premier abbé de l’Épau, Jean de Tolède ? Venu d’Angleterre, passé par l’abbaye de Clairvaux et par la péninsule Ibérique, il quitta l’abbaye de l’Épau en 1244 pour devenir cardinal. Il fut parallèlement un grand savant et un médecin réputé. Des chercheurs de trois continents viendront présenter leurs recherches sur les différentes facettes de la riche trajectoire de ce personnage lors de ce colloque.

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 22 29 epau.accueil@sarthe.fr

