Colloque international Roger Planchon artiste de théâtre Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne
Colloque international Roger Planchon artiste de théâtre Théâtre National Populaire (TNP) Villeurbanne mercredi 1 avril 2026.
Colloque international Roger Planchon artiste de théâtre
Théâtre National Populaire (TNP) 8 place Lazare-Goujon Villeurbanne Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-01
Un colloque international consacré à Roger Planchon, artiste de théâtre qui a dédié sa vie à l’art, pour mettre en résonance son œuvre et sa pensée avec les questions qui se posent aujourd’hui dans le monde du théâtre.
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Théâtre National Populaire (TNP) 8 place Lazare-Goujon Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 03 30 00 billetterie@tnp-villeurbanne.com
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English :
An international symposium dedicated to Roger Planchon, a theater artist who dedicated his life to art, to resonate his work and thought with the issues facing the theater world today.
L’événement Colloque international Roger Planchon artiste de théâtre Villeurbanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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