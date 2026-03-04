Colloque international « Vallée d’Aoste entre histoire et représentations », Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Colloque international « Vallée d’Aoste entre histoire et représentations » Mercredi 25 mars, 09h00 Université de la Vallée d’Aoste

Le Colloque International « Valle d’Aosta tra Storia e rappresentazione – Vallée d’Aoste entre histoire et représentations» se propose de réfl échir autour d’une possible spécifi cité valdôtaine qui émergerait dans le panorama culturel italien et européen, dans des domaines tels que l’historiographie, la littérature et plus généralement dans les di érentes productions artistiques, comme la musique, l’art et le cinéma.

L’objectif est de fournir – dans un moment historique de profonds et rapides changements et à travers une approche interdisciplinaire et transnationale qui donne de l’espace aux voix critiques les plus diverses – une image approfondie et multi-perspective de la réalité culturelle valdôtaine actuelle, ainsi que de son évolution dans le temps.

Un état de l’art qui permettrait, à travers la reconsidération des aspects historiques, artistiques et littéraires, de défi nir, ou de redéfi nir, un possible noyau identitaire valdôtain et qui peut être à la fois une opportunité pour des évaluations et des bilans, mais aussi un point de départ pour la construction et le développement de futurs scénarios culturels.

Promu et organisé par le département LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) de l’Université Savoie Mont Blanc en collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste et la Région autonome Vallée d’Aoste et avec le Centro studi-letterari Natalino Sapegno.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie