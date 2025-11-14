Colloque La recherche comme levier pour mieux enseigner : Innovations et résultats en éducation aux sciences LUMEN Gif-sur-Yvette

Colloque La recherche comme levier pour mieux enseigner : Innovations et résultats en éducation aux sciences 14 et 15 novembre LUMEN Essonne

Ce colloque s’inscrit dans une volonté de reconnaissance et de valorisation du rôle des enseignant·es, qu’ils et elles exercent au secondaire ou à l’université, en tant que producteur·rices de savoirs pédagogiques. Au-delà de leur mission de transmission des connaissances disciplinaires, ces acteurs et actrices de première ligne s’impliquent de plus en plus dans des démarches de recherche ancrées dans leurs pratiques professionnelles. En adoptant une posture réflexive et analytique, ils développent des approches rigoureuses permettant d’évaluer l’efficacité de leur enseignement, de mieux comprendre les besoins et les dynamiques d’apprentissage des étudiant·es, et de contribuer à l’amélioration continue des pratiques éducatives en sciences.

Organisé conjointement par l’Université Paris-Saclay et l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ce colloque — appelé à devenir un rendez-vous bisannuel — constitue un espace privilégié pour intensifier les liens entre recherche et pratique, tout en favorisant la collaboration scientifique et institutionnelle entre la France et le Québec.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

reconnaître le rôle des enseignant·es comme producteur·rices de savoir pédagogique

comme pédagogique valoriser et diffuser les contributions issues de recherches menées par et pour les praticien·nes

menées par et pour les faciliter la c oopération entre établissements secondaires et universitaires afin d’accompagner la réussite éducative et la transition lycée-université

afin d’accompagner la réussite éducative et la promouvoir une approche rigoureuse d’analyse et d’évaluation des pratiques pédagogiques.

Inclusif et ouvert, l’événement accueillera toutes les initiatives de recherche partenariale et participative (recherche-action, recherche collaborative, etc.), et proposera un programme combinant

communications scientifiques

témoignages

tables rondes

discussions collectives.

Enseignant·es, professeur·es, formateur·rices et chercheur·euses de diverses disciplines seront invité·es à y contribuer, afin de renforcer le dialogue entre recherche et enseignement et de soutenir l’innovation pédagogique en sciences et en génie.

Le colloque francophone réunit enseignant·es et chercheur·euses en sciences pour partager, valoriser et développer la recherche en éducation, au service de pratiques pédagogiques innovantes. recherche levier

