Colloque L’art dans le complexe concentrationnaire de Natzweiler Natzwiller

Colloque L’art dans le complexe concentrationnaire de Natzweiler

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 15:00:00

2025-09-28

Comment produire de l’art dans un camp de concentration ?

À travers des interventions d’historiens, de chercheurs et d’artistes, ce colloque international interroge la place de l’art comme acte de survie et de résistance dans l’univers concentrationnaire nazi.

Pendant trois jours, venez découvrir les œuvres créées par des déportés du camp de Natzweiler et de ses kommandos dessins, sculptures, écrits, musique… Une plongée sensible et historique au cœur d’un pan méconnu de la déportation.

Vendredi 26/09 de 16h30 à 20h30 et samedi 27/09 de 8h45 à 17h45 au Cercle mixte militaire de Strasbourg, puis dimanche 28/09 de 9h à 15h au CERD à Natzwiller

Programme du dimanche à Natzwiller 9h00 Départ en bus du Cercle (le bus peut être réservé lors de l’inscription gratuit)

10h30 Arrivée au Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof

10h30-12h00

Visite guidée du camp de Natzweiler sur la thématique de la production artistique dans le camp pendant la guerre et aujourd’hui

Roger DALE, artiste-peintre, Strasbourg

Michaël LANDOLT, directeur du Mémorial de Natzweiler-Struthof, UMR 7044

12h00-12h45

Exposition d’oeuvres d’arts réalisées dans le camp de Natzweiler

12h45-13h30 Déjeuner Prévoyez un repas tiré du sac

13h30 Départ en bus du Mémorial du camp de concentration de Natzweiler-Struthof (le bus est à réserver lors de l’inscription gratuit) .

Route départementale 130 Natzwiller 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 44 57 info@struthof.fr

