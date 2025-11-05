Colloque: Le patrimoine de la viticulture face aux enjeux des musées et des territoires Auditorium de Grand Cognac Cognac

Colloque: Le patrimoine de la viticulture face aux enjeux des musées et des territoires

Auditorium de Grand Cognac 6 rue de Valdepenas Cognac Charente

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

2025-11-05

Le partage, l’échange et la transmission sont au cœur de ce colloque où il s’agira de mettre en commun des connaissances, des savoirs et de trouver des solutions et alternatives pour valoriser les collections viticoles.

Auditorium de Grand Cognac 6 rue de Valdepenas Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

Sharing, exchanging and passing on knowledge are at the heart of this symposium, which will be about pooling knowledge and finding solutions and alternatives to enhance winegrowing collections.

German :

Das Teilen, der Austausch und die Weitergabe stehen im Mittelpunkt dieses Kolloquiums, bei dem es darum geht, Wissen und Kenntnisse zu bündeln und Lösungen und Alternativen zur Aufwertung von Weinsammlungen zu finden.

Italiano :

La condivisione, lo scambio e la trasmissione delle conoscenze sono al centro di questo simposio, che si propone di mettere in comune le conoscenze e di trovare soluzioni e alternative per migliorare le collezioni viticole.

Espanol :

Compartir, intercambiar y transmitir conocimientos son los ejes de este simposio, que tratará de poner en común conocimientos y encontrar soluciones y alternativas para mejorar las colecciones vitícolas.

