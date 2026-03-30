Colloque Le Rétablissement dans le champs de la solidarité Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle
Colloque Le Rétablissement dans le champs de la solidarité Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle jeudi 11 juin 2026.
Colloque Le Rétablissement dans le champs de la solidarité
Centre de Congrès Georges-Pernoud Av. du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
La Rochelle accueille un colloque sur le rétablissement. Pendant deux jours, professionnels, chercheurs et personnes concernées échangeront autour des parcours de vie, de l’inclusion sociale et des pratiques innovantes d’accompagnement.
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Centre de Congrès Georges-Pernoud Av. du Lazaret La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 89 52 73 nouvelle-aquitaine@federationsolidarite.org
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English :
La Rochelle hosts a symposium on recovery. For two days, professionals, researchers and those concerned will discuss life paths, social inclusion and innovative support practices.
L’événement Colloque Le Rétablissement dans le champs de la solidarité La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-27 par Nous La Rochelle
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