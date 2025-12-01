À l’occasion du 10ème anniversaire de l’Accord de Paris, l’Institut d’études avancées de Paris, en partenariat avec Vienna Complexity Science Hub est heureux de vous présenter le programme Socioscope.

Ce projet constitue un exemple de coopération internationale soutenu par l’intelligence artificielle rendant compte des multiples projets de transformations alimentaires dans tous les continents, illustrant ainsi la « priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques » inscrite dans l’Accord de Paris.

Ce colloque est organisé par Bettina Laville, Conseillère d’Etat honoraire, présidente de l’IEA de Paris et présidente d’honneur du Comité 21.

Programme

16h15 – Accueil

16h30 – Introduction par Bettina Laville, Présidente de l’IEA de Paris.

16h40 – Présentation par Saadi Lahlou, Directeur de l’IEA de Paris et co-directeur du programme Socioscope.

17h45 – Débat animé par Bettina Laville, Présidente de l’IEA de Paris

avec

Philippe Mauguin, Président de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE),

et Marie-Laure Mourre, Enseignante chercheuse en sciences comportementales à l’Université Paris-Est Créteil.

Séance uniquement en présentiel.

Ouvert au public. Entrée libre mais inscription obligatoire en raison des places limitées.

Colloque organisé par Bettina Laville, Présidente de l’IEA de Paris, à l’occasion des 10 ans de l’Accord de Paris.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 16h15 à 18h15

gratuit

Places limitées, réservation obligatoire sur le site internet de l’Institut d’études avancées de Paris. Les personnes non inscrites ne seront pas acceptées.

Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T17:15:00+01:00

fin : 2025-12-10T19:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T16:15:00+02:00_2025-12-10T18:15:00+02:00

Institut d’études avancées de Paris 17, quai d’Anjou 75004 Paris

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/le-socioscope-contribution-a-la-transition-alimentaire-dans-le-cadre-de-l-accord-de-paris?thanks=evenement information@paris-iea.fr https://www.facebook.com/IEAdeParis/ https://www.facebook.com/IEAdeParis/