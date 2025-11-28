Colloque « Les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse face aux défis du XXIe siècle » Vendredi 28 novembre, 09h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T17:30:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00 – 2025-11-28T17:30:00

Inscrits par l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse doivent aujourd’hui relever de nombreux défis : adaptation au changement climatique, innovations technologiques, évolution des marchés, transmission aux nouvelles générations.

Le colloque 2025 propose d’explorer ces enjeux à travers des tables rondes réunissant chercheurs, professionnels et acteurs institutionnels.

Seront abordés :

– la culture des plantes à parfum face aux pressions climatiques, économiques et réglementaires,

– les innovations en matière d’extraction et de durabilité,

– l’impact du big data et de l’intelligence artificielle sur la création,

– la transmission des savoir-faire entre familles, écoles et institutions.

En savoir plus et s’inscrire:

https://6beud.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/sh/OycXxlTDIzvGUzJMuH84C0TD/N4BsqTGzLVef

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0497055800

