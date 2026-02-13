Colloque LIFE SOS Criquet de Crau : les inscriptions sont ouvertes !, Maison de la vie associative, Arles (13), Arles

Colloque LIFE SOS Criquet de Crau : les inscriptions sont ouvertes ! 5 et 6 mai Maison de la vie associative, Arles (13) Bouches-du-Rhône

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T09:30:00+02:00 – 2026-05-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Quels défis et comment y faire face ? De l’exemple du Criquet de Crau aux insectes menacés en Europe et Méditerranée.

Chercheurs.ses, naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels et/ou agricoles, éleveurs.euses, agriculteurs.rices, curateurs.rices de zoos sont tous les bienvenus pour assister à ce colloque ou proposer une intervention.

Ce symposium se déroulera à Arles avec des excursions dans la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, site de présence et de conservation du Criquet de Crau, et un dîner dans la magnifique cité romaine antique.

Pour assister au colloque et/ou participer comme contributeur.rice (présentation orale ou poster), il vous suffit de compléter le formulaire d’inscription (lien en bio). Inscription gratuite

Consultez la page web du projet pour plus d’informations sur le programme, les thématiques abordées, les sorties de terrain.

En espérant vous voir nombreux à ce rendez-vous de partage d’expériences pour une meilleure conservation des insectes.

Maison de la vie associative, Arles (13) 3 Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 2076}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda-UygsSgWDPXgrDUxS31B9ijCGnxZOY1LR0PJ_JVyiI5nPw/formResponse »}, {« link »: « https://www.lifecriquetdecrau.com/colloque-2026/presentation/ »}]

« SOS Insectes : Colloque de clôture du programme LIFE Criquet de Crau » Organisé par le Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses partenaires.