Colloque  Marais Poitevin : et demain ? Eau, climat, gouvernance  Salle des Halles Benet

Colloque Marais Poitevin : et demain ? Eau, climat, gouvernance

Salle des Halles Place du champ de foire Benet Vendée

Début : 2025-10-17 08:30:00

fin : 2025-10-17 17:30:00

2025-10-17

Colloque organisé par la Coordination pour la défense du Marais Poitevin

La Coordination pour la défense du Marais Poitevin organise un colloque, le vendredi 17 octobre 2025, à la salle des halles de Benet (85). Cet événement gratuit et ouvert à tous, rassemblera pour des conférences et tables rondes des spécialistes et responsables de la gestion de l’eau, des scientifiques, des élus et professionnels pour débattre des évolutions du bassin versant du Marais Poitevin.

La journée s’articulera autour de deux thèmes majeurs

• L’avenir de la gouvernance du bassin versant un puzzle à assembler ou un millefeuille à simplifier ? Comment construire une gestion plus claire et plus cohérente de l’eau, compte-tenu de la multiplicité des acteurs concernés ?

• L’évolution des paysages agricoles quels scénarios face à la baisse de l’eau disponible en été et au vieillissement de la population agricole ?

De nombreux intervenants viendront partager leurs analyses et leur expérience, parmi lesquels

• Sophie Devienne, professeure d’agriculture comparée, AgroParisTech

• Pascal Duforestel, président du Parc naturel régional du Marais Poitevin

• François Geay, directeur de l’Établissement Public du Marais Poitevin

• Jean Launay, président du Comité national de l’eau

• Frank Michel, agro-économiste, Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine

• Alexis Pernet, enseignant-chercheur, École nationale supérieure du paysage

• Patric Steyaert, président du Conseil scientifique et prospectif du Parc naturel régional du Marais Poitevin

Sous l’animation du journaliste Frédéric Denhez, chaque grand thème sera suivi d’un débat ouvert, permettant de confronter les analyses des experts à la vision du public.

Infos pratiques

Lieu Salle des Halles, Place du champ de foire, Benet (85)

Date Vendredi 17 octobre 2025

Horaires De 9h30 à 17h30 (Accueil café dès 8h30) / Déjeuner 17€ sur réservation

Événement gratuit, sur inscription https://bit.ly/Colloque17Oct

Contact 06 84 61 64 41 / coord@marais-poitevin.org .

Salle des Halles Place du champ de foire Benet 85490 Vendée Pays de la Loire

