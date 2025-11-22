Colloque National de Généalogie Immeuble Région Ile de France Saint Ouen sur Seine

Colloque National de Généalogie Immeuble Région Ile de France Saint Ouen sur Seine samedi 22 novembre 2025.

Le 22 novembre 2025 à Saint-Ouen sur Seine, 8 Boulevard Victor Hugo, se tiendra un colloque d’envergure nationale qui rassemblera des passionnés et des experts de la généalogie autour d’un même objectif : partir à la découverte de nos racines. À travers des interventions variées, des échanges et des moments de partage, les participants seront invités à explorer les multiples facettes de la recherche familiale — entre mémoire, histoire et transmission. Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la richesse de leurs origines et à la construction de leur identité.

Série de conférences ayant trait à la généalogie

Le samedi 22 novembre 2025

de 09h00 à 17h30

gratuit

Une inscription est obligatoire sur : www.colloqueidf.ugoh.fr

Public adultes.

Immeuble Région Ile de France 8 bd victor Hugo 93400 Saint Ouen sur Seine