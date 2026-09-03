Colloque national « Sand la Républicaine : quels enseignements ? » Bourges
samedi 28 novembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Colloque national « Sand la Républicaine : quels enseignements ? »
Pina Bausch à la Maison de la Culture Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 17:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Sous le patronage du journal « L’Humanité ». Un colloque pour explorer les engagements républicains de George Sand et interroger leur résonance dans les grands enjeux de société contemporains.
Le Comité du Cher des Amis de l’Humanité propose un colloque consacré aux engagements républicains de George Sand. À partir de ses écrits, plusieurs personnalités, dont l’historienne Michelle Perrot, Marie-George Buffet, Jean-Christophe Rufin et Éric Lenoir, échangeront autour de thèmes tels que les droits des femmes, l’éducation, l’écologie, la citoyenneté, la République sociale et solidaire ou encore le rôle de l’artiste dans la société. Les échanges seront animés par Muriel Steinmetz, journaliste à l’Humanité. Rendez-vous samedi 28 novembre 2026 à la Maison de la culture de Bourges. Inscription gratuite, formule avec repas à 22 €. .
Pina Bausch à la Maison de la Culture Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 89 34 76 amisdelhumanite18@gmail.com
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English :
Under the patronage of the newspaper %AB%A0L?Humanité. A symposium to explore George Sand’s republican commitments and examine their relevance to major contemporary social issues.
L’événement Colloque national « Sand la Républicaine : quels enseignements ? » Bourges a été mis à jour le 2026-09-03 par BERRY
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