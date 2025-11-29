Colloque Nouveaux regards sur les décors sculptés d’architecture Palais des Congrès Parthenay

Colloque Nouveaux regards sur les décors sculptés d’architecture

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

Deuxième colloque grand public organisé par le service Patrimoine de Parthenay-Gâtine. En lien avec l’exposition La sculpture, décor d’architecture , au Palais des congrès de Parthenay. Consultez le programme détaillé, et inscrivez-vous !

Comment s’inscrire ?

En ligne en complétant le formulaire d’inscription en ligne

Par téléphone, auprès de l’Office de tourisme de Parthenay-Gâtine

Par mail .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24 pah@cc-parthenay-gatine.fr

