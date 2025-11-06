Colloque numérique POLYTECH DIJON Dijon

Colloque numérique POLYTECH DIJON Dijon jeudi 6 novembre 2025.

Début : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

Programme de la journée

9h00 – 12h00 | S’inspirer et comprendre

3 tables rondes pour comprendre les sujets abordés dans le cadre du programme avec des retours d’expérience d’entreprises accompagnées.

 Applications et retours d’expérience de l’Intelligence Artificielle : animée par Stéphane Galland du CIAD

 Digitalisation des procédés de production : animée par Denis Mathey du CETIM

 Cybersécurité : mieux vaut maintenant que jamais : animée par Jean-Christophe Marpeau de CAPTRONIC

️ 12h00 – 13h00 | Échanger autour d’un buffet convivial

Déjeuner buffet offert pour prolonger les échanges.

13h00 – 14h00 | Vos projets, nos conseils

Rencontrez un conseiller entreprise pour discuter de vos besoins, vos idées, vos ambitions numériques.

14h00 – 17h00 | Explorer et connecter

– Rendez-vous B2B avec les offreurs de solutions numériques de la région.

Et/ou

– Parcours interactif :

Plongez dans l’univers du programme DEDIHCATED BFC via un parcours et des démonstrateurs

POLYTECH DIJON 9 avenue Alain Savary Dijon 21000 Montmuzard Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Une journée pour rencontrer des experts du numérique