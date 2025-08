Colloque : Quelles perspectives pour la protection des animaux dans nos sociétés ? Maison de l’animal Paris

À l’occasion de sa semaine dédiée au bien-être animal, la Maison de l’animal accueille un colloque grand public sur l’évolution du droit animalier : « Perspectives pour la protection des animaux dans nos sociétés ».

Organisé par l’APRAD (Association de Protection des Animaux par le Droit), ce rendez-vous sera l’occasion d’aborder de nombreux sujets au croisement du droit, de l’éthique et de la protection animale. L’APRAD réunit juristes, vétérinaires, avocats, journalistes et formateurs engagés pour une meilleure prise en compte des animaux dans nos lois et nos pratiques.

Le colloque comprendra des présentations sur les sujets suivants :

· le rôle de la justice, et des enquêteurs en matière de maltraitance animale,

· le lien entre l’environnement et l’animal,

· le statut des animaux : d’animal protégé à animal détruit,

· les avancées du droit animalier à l’international,

· Le témoignage de vétérinaire engagé dans la protection animale.

À cette occasion, vous rencontrerez des spécialistes diplômés de droit animalier, en particulier :

– Nathalie Soisson, Présidente de l’Aprad, juriste, ancienne avocate aux barreaux de Paris et de Louisiane,

– Maxime Louis, Vice-président de l’Aprad, juriste,

– Christine Cheval, avocate et médiatrice,

– Brigitte Leblanc, vétérinaire,

– Lorenza Richard, vétérinaire.

Notre rapport aux animaux change, la loi aussi. Où en est-on aujourd’hui ? Et quelles pistes pour aller plus loin ?

Le samedi 06 septembre 2025

de 14h00 à 18h30

gratuit

Réservation et renseignements auprès de l’APRAD : info@aprad-asso.org

Public adultes.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

info@aprad-asso.org