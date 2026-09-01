Colloque « Recherche sur l’agropastoralisme au Moyen Âge dans les Landes de Gascogne » Pavillon de l’ecomusée de Marquèze Sabres
jeudi 24 septembre 2026 · Pavillon de l'ecomusée de Marquèze · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Colloque « Recherche sur l’agropastoralisme au Moyen Âge dans les Landes de Gascogne »
Pavillon de l’ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:00:00
fin : 2026-09-25 17:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Le pavillon de l’écomusée accueille le colloque Agropast qui présentera les dernières recherches et avancées sur l’agropastoralisme au Moyen Âge dans les Landes de Gascogne.
L’objectif initial était d’interroger un lieu commun selon lequel le système agropastoral, bien étudié et connu aux époques moderne et contemporaine, est déjà en place au Moyen Âge, voire plus tôt, alors que les données recueillies (archivistiques, carpologiques, palynologique) ne vont pas toutes dans ce sens.
Les nouvelles recherches depuis 5 ans, ainsi que celles issues d’une expérimentation culturale innovante, renouvellent en profondeur nos connaissances sur l’histoire de cet agrosystème et sur les capacités d’adaptation des sociétés du passé face à un environnement particulièrement contraignant.
Gratuit sur Inscription : frederic.boutoulle@u-bordeaux-montaigne.fr .
Pavillon de l’ecomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine frederic.boutoulle@u-bordeaux-montaigne.fr
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English : Colloque « Recherche sur l’agropastoralisme au Moyen Âge dans les Landes de Gascogne »
L’événement Colloque « Recherche sur l’agropastoralisme au Moyen Âge dans les Landes de Gascogne » Sabres a été mis à jour le 2026-09-09 par PNR Landes de Gascogne
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