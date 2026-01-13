Colloque SNITEM ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes Rennes Mardi 20 janvier, 09h00 Ille-et-Vilaine

Les métiers de la MedTech s’installent à l’ESIR le mardi 20 janvier.

Début : 2026-01-20T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T18:00:00.000+01:00

https://esir.univ-rennes1.fr

ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



