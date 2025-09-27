Colloque sur le 400ème anniversaire du siège du Mas d’Azil en 1625 Espace multimédia du Mas d’Azil Le Mas-d’Azil

Espace multimédia du Mas d’Azil 4 rue du Temple Le Mas-d’Azil Ariège

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Exposés historiques et Table ronde de philosophie politique évoquant le 400ème anniversaire du siège du Mas d’Azil en 1625.

Espace multimédia du Mas d’Azil 4 rue du Temple Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie memoiresaziliennes@gmail.com

English :

Historical lectures and a political philosophy round table on the 400th anniversary of the siege of Mas d?Azil in 1625.

German :

Historische Vorträge und ein Rundtischgespräch über politische Philosophie zum 400. Jahrestag der Belagerung von Mas d’Azil im Jahr 1625.

Italiano :

Conferenze storiche e una tavola rotonda sulla filosofia politica in occasione del 400° anniversario dell’assedio di Le Mas d’Azil nel 1625.

Espanol :

Conferencias históricas y mesa redonda sobre filosofía política con motivo del 400 aniversario del sitio de Le Mas d’Azil en 1625.

