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Colloque sur les Albret place de l’église Labrit

Colloque sur les Albret place de l’église Labrit

Colloque sur les Albret place de l’église Labrit jeudi 23 avril 2026.

Lieu : place de l'église

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 40420 Labrit

Département : Landes

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif : Gratuit

Labrit

Colloque sur les Albret

place de l’église Salle des fêtes Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 08:45:00
fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Colloque sur l’histoire des Albret, des origines au XVIème siècle.
A la salle des fêtes de Labrit
De 08h45 à 17h00
Manifestation gratuite et ouverte à tous
Possibilité de restauration sur place (food truck et chapiteau)   .

place de l’église Salle des fêtes Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 01 01 

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English : Colloque sur les Albret

L’événement Colloque sur les Albret Labrit a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande

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