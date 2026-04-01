Colloque sur les Albret place de l’église Labrit
Colloque sur les Albret place de l’église Labrit jeudi 23 avril 2026.
Labrit
Colloque sur les Albret
place de l’église Salle des fêtes Labrit Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 08:45:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Colloque sur l’histoire des Albret, des origines au XVIème siècle.
A la salle des fêtes de Labrit
De 08h45 à 17h00
Manifestation gratuite et ouverte à tous
Possibilité de restauration sur place (food truck et chapiteau) .
place de l’église Salle des fêtes Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 01 01
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English : Colloque sur les Albret
L’événement Colloque sur les Albret Labrit a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande
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