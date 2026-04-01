Colloque sur les Albret place de l’église Labrit

Labrit

Colloque sur les Albret

place de l’église Salle des fêtes Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 08:45:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Colloque sur l’histoire des Albret, des origines au XVIème siècle.

A la salle des fêtes de Labrit

De 08h45 à 17h00

Manifestation gratuite et ouverte à tous

Possibilité de restauration sur place (food truck et chapiteau) .

place de l’église Salle des fêtes Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 01 01

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English : Colloque sur les Albret

L’événement Colloque sur les Albret Labrit a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande