Colloque “The Epitranscriptome in Cancer and Autoimmunity”, salle 1 batiment recherche, Le Kremlin-Bicêtre

Colloque “The Epitranscriptome in Cancer and Autoimmunity” Jeudi 19 mars, 15h00 salle 1 batiment recherche Val-de-Marne

Inscription gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T15:00:00+01:00 – 2026-03-19T17:30:00+01:00

L’épitranscriptome, qui regroupe l’ensemble des modifications chimiques portées par les ARN, émerge aujourd’hui comme un niveau majeur de régulation de l’expression génique. En modulant la stabilité, la traduction ou encore la localisation des ARN, ces marques dynamiques jouent un rôle clé dans le contrôle des réponses immunitaires, de l’inflammation et de l’homéostasie cellulaire. Leur dérégulation est désormais impliquée dans de nombreuses pathologies, notamment les cancers et les maladies auto-immunes, ouvrant de nouvelles perspectives diagnostiques et thérapeutiques.

Program :

3:00-3:40 PM Trageting RNA modifications in cancer

Prof. Dr. Michaela FRYE

3:40-4:00 PM Discovery of a tRNA-regulatory transcription factor that suppresses breast cancer metastasis

Dr. Albertas NAVICKAS

4:00-4:30 PM Coffee break

4:30-5:00 PM Epitranscriptomics in autoimmunity: where we are and where we are going

Dr. Rami BECHARA

5:00-5:20 PM Illuminating autoimmune diseases through epitranscriptome: insights from rheumatoid arthritis

Dr. Mar NARANJO-GOMEZ

5:20 PM Closing remarks

salle 1 batiment recherche 63 rue gabriel péri 94270 le kremlin bicetre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/rDnymt6bNJ7sR1X27 »}]

Cet événement scientifique réunira des experts internationaux afin de discuter des avancées récentes sur le rôle des modifications de l’ARN dans le cancer et les maladies auto-immunes.