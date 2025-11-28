Colloque universitaire Représenter les espèces et l’environnement dans l’Art et les Sciences du 19ème au 21ème siècle Lamballe Terre et Mer Lamballe-Armor

Colloque universitaire Représenter les espèces et l’environnement dans l’Art et les Sciences du 19ème au 21ème siècle

A l’occasion de l’exposition Réveiller les animaux disparus. Sciences Arts Fiction présentée au musée Mathurin Méheut de Lamballe-Armor, ce colloque se propose de plonger au cœur du paléoart, cette discipline peu connue qui mêle arts et sciences, et d’explorer son histoire, ses techniques, et son importance dans la recherche et la vulgarisation scientifique.

En 1946, lorsque Mathurin Méheut (1882-1958) achevait son décor pour l’Institut de géologie de l’Université de Rennes, imaginait-il que ses panneaux sur les animaux disparus seraient un jour reconnus parmi les plus belles œuvres du paléoart français ?

Yves Milon, le scientifique et Mathurin Méheut l’artiste, s’inscrivent dans cette histoire, celle de la paléontologie et de la représentation des découvertes. Des décennies plus tard et après une longue période d’oubli, ce décor à visée pédagogique et à destination uniquement des étudiants, devient un exemple dans l’histoire de l’art français.

Des premiers paléoenvironnements, en passant par le combat acharné entre un T. rex et un Triceratops, les visions des animaux disparus oscillent entre les faits et la fantaisie et exercent une fascination sur les scientifiques, les artistes et les acteurs de la culture visuelle.

Comment ceux-ci ont-ils dépeint les paléoenvironnements et à quelles fins ? Comment l’imaginaire de la Préhistoire, du 19e siècle au 21e siècle, a-t-il contribué à de nouvelles conceptualisations des sciences et de la culture ?

Au cours des 19e et 20e siècles, l’évolution des sciences et de la culture visuelle a accéléré un processus d’invention, un imaginaire de mondes disparus. Qu’ils soient plongés au fond des océans, cachés sous la terre, ces mondes pouvaient être ramenés à la surface au travers des représentations.

Organisé par le musée Mathurin Méheut et l’Université de Rennes, avec le soutien de l’association Les Amis de Mathurin Méheut et Lamballe Terre & Mer. Sur réservation. .

Lamballe Terre et Mer 41 Rue Saint-Martin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

