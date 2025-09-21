Colmar Jazz Festival Bal Swing Colmar
Colmar Jazz Festival Bal Swing Colmar dimanche 21 septembre 2025.
Colmar Jazz Festival Bal Swing
3 place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Composé de 18 musiciens et d’une chanteuse, le Jazz Band 007 propose un jazz puissant et énergique, dans la grande tradition des Big Bands des années 30-40.
Bal swing « Jazz Band 007 »
Dimanche 21 septembre Foyer du Théâtre 16h30
Depuis maintenant 34 ans, le Jazz Band 007 partage sa passion pour le Swing. Composé de 18 musiciens et d’une chanteuse, l’orchestre propose un jazz puissant et énergique, dans la grande tradition des Big Bands des années 30-40. De Glenn Miller à Count Basie, en passant par Duke Ellington, le répertoire est à la fois riche et varié, mêlant Swing, Groove, Funk et Latin Jazz. .
3 place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 theatre@ville-colmar.fr
English :
Comprising 18 musicians and a singer, Jazz Band 007 offers powerful, energetic jazz in the grand tradition of the Big Bands of the 30s and 40s.
German :
Die Jazz Band 007 besteht aus 18 Musikern und einer Sängerin und bietet einen kraftvollen und energiegeladenen Jazz in der großen Tradition der Big Bands der 30er und 40er Jahre.
Italiano :
Composta da 18 musicisti e da una cantante, la Jazz Band 007 suona un jazz potente ed energico nella grande tradizione delle Big Band degli anni ’30 e ’40.
Espanol :
Compuesta por 18 músicos y una cantante, la Jazz Band 007 interpreta un jazz potente y enérgico en la gran tradición de las Big Bands de los años 30 y 40.
L’événement Colmar Jazz Festival Bal Swing Colmar a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme de Colmar