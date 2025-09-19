Colmar Jazz Festival Cactus 4Tet / Rhoda Scott Lady Quartet Colmar

Colmar Jazz Festival Cactus 4Tet / Rhoda Scott Lady Quartet Colmar vendredi 19 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Cactus 4Tet / Rhoda Scott Lady Quartet

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Vendredi 2025-09-19 20:30:00

Début : Vendredi 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Cactus 4Tet Jazz sensible

Réunis par une ambition commune de développer les potentialités d’échange du quartet, Cactus 4tet s’ancre dans le jazz du XXIème siècle (Brad Mehldau, Christian Scott, Tigran Hamasyan). Abordant l’interplay dans ses nombreuses dimensions, chacun sonde des directions et esquisse des perspectives parmi les multiples nuances de jeu permises par ce type de formation. Comme nous y invitait Newton, chacun tente, humblement et en musique, de construire entre eux plus de ponts que de murs. Ces liens permettent à leur musique de délivrer une énergie collective puissante qui chemine résolument par-delà les perceptions figées du monde.

Rhoda Scott Lady Quartet Jazz USA/France

Le Rhoda Scott Lady Quartet célèbre ses 20 ans ! Ce projet plein de vie est né grâce à l’élan du Festival Jazz à Vienne et de Jean-Pierre Vignola en 2004, réunissant les talents les plus éclatants du jazz féminin autour de la grande dame du jazz. Après des centaines de concerts enchanteurs et la création de 3 albums exceptionnels, voici un anniversaire plein de promesses à fêter en 2025 ! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

United by a shared ambition to develop the quartet’s potential for exchange, Cactus 4tet is rooted in 21st-century jazz (Brad Mehldau, Christian Scott, Tigran Hamasyan).

German :

Vereint durch den gemeinsamen Ehrgeiz, das Austauschpotenzial des Quartetts zu entwickeln, verankert sich das Cactus 4tet im Jazz des 21. Jahrhunderts (Brad Mehldau, Christian Scott, Tigran Hamasyan).

Italiano :

Unito dall’ambizione comune di sviluppare il potenziale di scambio del quartetto, il Cactus 4tet affonda le sue radici nel jazz del XXI secolo (Brad Mehldau, Christian Scott, Tigran Hamasyan).

Espanol :

Unidos por una ambición compartida de desarrollar el potencial de intercambio del cuarteto, Cactus 4tet hunde sus raíces en el jazz del siglo XXI (Brad Mehldau, Christian Scott, Tigran Hamasyan).

