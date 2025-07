Colmar Jazz Festival Concert par Charles Kieny Crozphonics Vincent Peirani Colmar

Colmar Jazz Festival Concert par Charles Kieny Crozphonics Vincent Peirani

3 rue Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-09-23 20:30:00

fin : 2025-09-23 22:30:00

2025-09-23

Un festival qui va swinger !

Charles Kieny Crozphonics Vincent Peirani

CHARLES KIENY CROZPHONICS France Jazz/Musique classique

CrozPhonics est un trio de deux violoncellistes et d’un accordéoniste. Bien qu’ayant une approche évoquant la musique de chambre, la musique de Charles Kieny est ancrée dans le Jazz moderne, associé à un folklore imaginaire issu de ce qu’il décrit comme un « chant intérieur » enrichi par la diversité des cultures et obédiences musicales des interprètes, improvisateurs tous les trois. La large amplitude dynamique et texturale que permet l’association de ces trois instruments enrichit une esthétique fournie au service d’une narration intense.

Charles Kieny accordéon Sary Khalife violoncelle Lina Belaïd violoncelle

VINCENT PEIRANI Living Being France Jazz/Rock

Comme toutes les musiques populaires, le jazz est une musique de fortes personnalités. La reconnaissance internationale de l’accordéoniste Vincent Peirani repose sur cette qualité essentielle, fondamentale. Son charisme musical, son imaginaire hautement singulier, la conception de son art, fruits d’un parcours sans œillères, frappent très tôt tous les esprits. Après de brillantes études classiques, sa plongée dans l’univers du Jazz se révèle en effet d’emblée marquée du sceau de la réussite jusqu’aux couronnements aux Victoires du Jazz. Quel que soit le style, il transforme tout ce qu’il touche en or.

Vincent Peirani et son quintette présentent une œuvre profondément ancrée dans la réflexion et l’exploration musicale du temps. Composé d’Émile Parisien, Tony Paeleman, Yoann Serra et Julien Herné, ce nouveau projet invite à une exploration sonore où chaque note est empreinte de la complexité et des nuances du rythme de la vie.

Vincent Peirani accordéon, accordina ony Paeleman rhodes, piano Emile Parisien saxophone soprano Julien Herné basse Yoann Serra batterie .

3 rue Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

