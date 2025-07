Colmar Jazz Festival Concert par Mohs Emile Londonien Colmar

Colmar Jazz Festival Concert par Mohs Emile Londonien Colmar jeudi 25 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Concert par Mohs Emile Londonien

rue des jardins Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-25 20:30:00

fin : 2025-09-25 22:30:00

2025-09-25

Un festival qui va vous faire swinguer !

Quarter Mohs -Suisse Electro Jazz et Emile Londonien France Electro JaZZ

MOHS -Suisse Electro Jazz

Découverte Jamm’in Juan

Depuis 2019, Mohs s’est hissé au cœur du Jazz européen avec des apparitions scéniques remarquées et deux albums envoûtants. Le talentueux quartet suisse mêle instruments acoustiques et effets électroniques et invite le public à les suivre dans leur quête de paysages sonores. Le groupe est productif, généreux, il saupoudre son jazz de nombreuses références stylistiques tout en fabriquant des mélodies finement ciselées… au pied des Alpes.

Zacharie Ksyk trompette, effets Erwan Valazza guitare, effets Gaspard Colin basse électrique Nathan Vandenbulcke batterie

Jamm’in Juan est un événement professionnel organisé par la ville de Juan les Pins (célèbre pour son festival Jazz à Juan ). Il a pour objectif de rassembler les programmateurs de festival, directeurs de salle ou de club, les agents artistiques, les labels, la presse pour découvrir des talents émergents de la scène jazz.

EMILE LONDONIEN France Électro Jazz

Emile Londonien débarque avec Inwards , leur deuxième album, un véritable voyage sonore qui marque un tournant dans leur évolution artistique. Le groupe se laisse influencer par l’énergie bouillonnante de la scène jazz britannique et les vibrations d’artistes comme Ashley Henry, CHERISE et Kazy Lambist. Une équipe de rêve, avec des invités de marque tels que Laurent Bardainne, Jowee Omicil et Léon Phal. Résultat ? Un cocktail audacieux où Broken beat, House, Jazz et RnB se rencontrent dans un tourbillon de créativité, toujours aussi unique. Emile Londonien n’a jamais été aussi audacieux et nous balance un groove irrésistible, ultra moderne et carrément funky. Prêt à embarquer ? .

rue des jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est

English :

A festival to get you swinging!

Quarter Mohs -Switzerland Electro Jazz and Emile Londonien France Electro JaZZ

German :

Ein Festival, das Sie zum Swingen bringen wird!

Quarter Mohs -Schweiz Electro Jazz und Emile Londonien Frankreich Electro JaZZ

Italiano :

Un festival che vi farà scatenare!

Quarter Mohs Svizzera Electro Jazz e Emile Londonien Francia Electro JaZZ

Espanol :

Un festival para mover el esqueleto

Quarter Mohs -Suiza Electro Jazz y Emile Londonien Francia Electro JaZZ

