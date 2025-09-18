Colmar Jazz Festival Concert par Nubu / Marsavril Colmar

Colmar Jazz Festival Concert par Nubu / Marsavril

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-09-18 20:30:00

fin : 2025-09-18 22:30:00

NUBU, une rencontre malicieuse entre des instruments d’époques différentes…

Marsavril ’une musique prise sur le vif, volée à l’urgence et à la nostalgie des temps modernes…

Soirée IN/OFF en partenariat avec l’association Jazz off Colmar Spécial Jazz Migration .

NUBU France Découverte Jazz

Une rencontre malicieuse entre des instruments d’époques différentes le serpent, le flugabone, le trombone, les percussions à peaux animales, la contrebasse. Un espace de liberté formidable pour la voix, traitée comme une matière à part entière, élastique, rebondissante, nourrie de scansions, de yodels, de cris. NUBU se joue avec gourmandise des époques, explore le mariage des timbres et invente un singulier folklore. Une musique intemporelle autant que contemporaine, entre jazz, folk anglo-saxon, chansons, et improvisations explosives, puissamment énergisantes. NUBU offre au serpent à la charge mystique qu’il suggère et à son timbre tombé dans l’oubli une place inattendue dans un présent ébouriffant.

MARSAVRIL France Découverte Jazz

Deux attitudes face au désordre. Faire le gros dos et attendre, ou danser sur les décombres. Sortis au printemps 2023, le double EP, MARS puis AVRIL, sonne compact, complice et comptable, comme le groupe en live. Économie de moyens pour émotion en grande largeur, son forgé par une amitié solide. MARSAVRIL fait ce qui lui plaît, associe les structures complexes à son désir de danse. MARSAVRIL défriche certes une forme d’épure, de beauté et de mélancolie, mais aussi un imaginaire, humble et têtu, puissant et chaleureux. Les quatre musiciens posent leurs envies au sommet d’une musique prise sur le vif, volée à l’urgence et à la nostalgie des temps modernes.

Mathieu Bellon saxophone -Pierre Guimbail guitare -Jasmine Lee basse -Benjamin François batterie .

19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02

