Colmar Jazz Festival Conférence jazz et musique contemporaine… Colmar samedi 27 septembre 2025.

1 Place de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

2025-09-27

« Jazz et musique contemporaine interférences et métissages depuis 1960 » Conférence animée par Pierre Michel, de l’Université de Strasbourg.

Animée par Pierre Michel, de l’Université de Strasbourg.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

1 Place de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

« Jazz and contemporary music: interferences and cross-fertilizations since 1960 » Lecture by Pierre Michel, University of Strasbourg.

German :

« Jazz und zeitgenössische Musik: Interferenzen und Mischformen seit 1960 » Vortrag unter der Leitung von Pierre Michel von der Universität Straßburg.

Italiano :

« Jazz e musica contemporanea: interferenze e incroci dal 1960 » intervento di Pierre Michel, dell’Università di Strasburgo.

Espanol :

« Jazz y música contemporánea: interferencias y fertilizaciones cruzadas desde 1960 » Conferencia de Pierre Michel, de la Universidad de Estrasburgo.

