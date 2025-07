Colmar Jazz Festival Daozi Colmar

Colmar Jazz Festival Daozi Colmar mercredi 24 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Daozi

5 rue des Marchands Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24 19:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Un festival qui va vous faire swinguer !

Baroque, classique, chanson française, poésie ? Daozi louvoie entre deux eaux pour rester libre.

Le duo Daozi est né de la rencontre entre Annabelle Galland à la contrebasse (Mundo Swing, Æncre…) et Sonia Louvet à la harpe celtique (Les Mercières). Deux interprètes réunies par le désir d’écrire leur musique. De se laisser entraîner par ce qui leur traverse la mémoire et la tête, le cœur et court sous leurs doigts. En découle une musique sincère qui prendra le temps de toute sa dimension au fil des concerts et des voyages ensemble. Entre lyrisme mélancolique et joie obsédante, entre World et Jazz, leur premier album « Petit couteau de poche » (sorti début décembre 2024) se joue autant dans l’alcôve d’une forêt que sur la scène d’un petit théâtre italien.

Avec un répertoire original composé par un jeu de contrastes et de textures sonores comme une alliance en clair-obscur, Daozi s’invente aussi au fil des rencontres, et s’associe avec l’illustratrice et poétesse Anne Romby et sa partition de gestes, Les Chemins de Mò (poèmes et encre de Chine), pour donner naissance à une pièce en quatre tableaux, De l’Encre à la Dune , ou encore avec le poète Alain Ligier (“C’est le froid qui danse”).

Annabelle Galland contrebasse/chant Sonia Louvet harpe celtique/chant .

5 rue des Marchands Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

