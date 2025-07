Colmar Jazz Festival Eve Risser & Naïny Diabeté »Anw Be Yonbolo » /Theon Cross Colmar

Colmar Jazz Festival Eve Risser & Naïny Diabeté »Anw Be Yonbolo » /Theon Cross Colmar samedi 27 septembre 2025.

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Eve Risser & Naïny Diabatë »Anw be Yonbolo » -duo piano et voix, suvi de Theon Cross Jazz contemporain

EVE RISSER & NAÏNY DIABATÉ ANW BE YONBOLO France/Mali Duo piano et voix

Ce duo a jailli naturellement de l’envie de revenir à la source du programme Kogoba Basigui l’union du Red Desert Orchestra mené par Risser et du Kaladjula Band dirigé par Diabaté. Les deux compositrices font confluer leur parcours dans un récital puissant où tous les possibles d’un piano-voix sont explorés, afin de donner un souffle nouveau à une musique mandingue en format libre, à la fois concentrée et explosive, conçu pour et par les femmes afin de conter leur histoire.

Naïny Diabaté chant, composition Eve Risser piano, piano préparé, composition

THEON CROSS Royaume-Uni Jazz contemporain

Le tuba n’a jamais été aussi cool qu’entre les mains de Theon Cross. Collaborateur hyperactif de la scène londonienne, il est un élément indispensable du son unique des Sons of Kemet. Le Britannique d’origine caraïbéenne souffle des sonorités de tuba jamais entendues auparavant, tour à tour percussives, atmosphériques ou mélodiques. Le tubiste virtuose Theon Cross s’apprête à sortir un nouvel album intitulé Affirmations Live at Blue Note New York. Enregistrement live saisissant d’un talent générationnel au sommet de son art, Affirmations voit Cross s’associer au saxophoniste de Chicago Isaiah Collier pour une suite de musique de feu débridée, forgée dans le chaudron du club emblématique de New York capturant l’énergie du premier spectacle américain de Cross, l’un des rares à porter le nom de Live at the Blue Note.

Theon Cross tuba Isaiah Collier saxophone James Russell Sims drums Nikos Ziarkas guitar .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

Eve Risser & Naïny Diabatë »Anw be Yonbolo » -duo piano and voice, accompanied by Theon Cross Contemporary jazz

German :

Eve Risser & Naïny Diabatë »Anw be Yonbolo » -Duo aus Klavier und Stimme, unterstützt von Theon Cross Zeitgenössischer Jazz

Italiano :

Eve Risser & Naïny Diabatë »Anw be Yonbolo » -duo pianoforte e voce, accompagnati da Theon Cross Jazz contemporaneo

Espanol :

Eve Risser & Naïny Diabatë »Anw be Yonbolo » -dúo piano y voz, acompañados por Theon Cross Jazz contemporáneo

