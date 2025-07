Colmar Jazz Festival Film d’animation They shot the piano player Colmar

Colmar Jazz Festival Film d’animation They shot the piano player Colmar lundi 22 septembre 2025.

Colmar Jazz Festival Film d’animation They shot the piano player

1 Place Scheurer Kestner Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-22 20:00:00

fin : 2025-09-22 21:05:00

Date(s) :

2025-09-22

Une investigation animée autour de la mystérieuse disparition d’un pianiste brésilien en Argentine.

Une investigation animée autour de la mystérieuse disparition d’un pianiste brésilien en Argentine.

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d’État en Argentine, de Francisco Tenório Jr., pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.

Réalisation Fernando Trueba et Javier Mariscal

2023 VOSTFR 103 mn

Avec les voix de Jeff Goldblum, Roberta Wallach, Tony Ramos .

1 Place Scheurer Kestner Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 78 festival-jazz@colmar.fr

English :

A lively investigation into the mysterious disappearance of a Brazilian pianist in Argentina.

German :

Eine lebhafte Untersuchung rund um das mysteriöse Verschwinden eines brasilianischen Pianisten in Argentinien.

Italiano :

Una vivace indagine sulla misteriosa scomparsa di un pianista brasiliano in Argentina.

Espanol :

Una animada investigación sobre la misteriosa desaparición de un pianista brasileño en Argentina.

L’événement Colmar Jazz Festival Film d’animation They shot the piano player Colmar a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de tourisme de Colmar